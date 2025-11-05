Durances, la vie nous met en pièces Théâtre Le Repère Jeunesse Aix-en-Provence

Durances, la vie nous met en pièces

Mercredi 5 novembre 2025 à partir de 19h. Théâtre Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-05 19:00:00

fin : 2025-11-05

2025-11-05

Marcher à pied le long de la Durance, de sa source à son confluent avec le Rhône, c’est l’expédition décidée par Lou, une femme en convalescence, afin de confronter ses pensées avec le cours de l’eau.

Envie de découvrir l’amont et l’aval, de s’intéresser de plus près à cette rivière réelle ou fantasmée, aussi bien dans son actualité brûlante que dans son histoire, sa géographie et sa poésie.

De Montgenèvre à Avignon, deux pieds nickelés les pêcheurs Mouette et Giono vont l’accompagner dans son périple et interpréter avec elle paysages, mouvances et sentiments qui défilent.

Mais c’est bien cette eau vive, célébrée par Jean Giono ; tumultueuse, joyeuse et violente ou endormie, étale et dormante, parfois même volée par l’homme au nom du progrès, qui est l’héroïne de cette pièce. .

Théâtre Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 98 00

English :

A walk along the Durance from its source to its confluence with the Rhône is the expedition decided upon by Lou, a woman in convalescence, to confront her thoughts with the water?s course.

German :

Lou, eine Frau in der Rekonvaleszenz, hat sich vorgenommen, den Fluss Durance von seiner Quelle bis zu seinem Zusammenfluss mit der Rhône zu Fuß zu durchwandern, um ihre Gedanken mit dem Wasserlauf zu konfrontieren.

Italiano :

Lou, una donna che si sta riprendendo da un infarto, ha deciso di percorrere la Durance dalla sorgente alla confluenza con il Rodano per confrontarsi con il corso dell’acqua.

Espanol :

Lou, una mujer que se recupera de un infarto, ha decidido recorrer el Durance desde su nacimiento hasta su confluencia con el Ródano para confrontar sus pensamientos con el curso del agua.

