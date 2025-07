D’Ussé Friday Night | Dj Shere Khan Cognac

D’Ussé Friday Night | Dj Shere Khan Cognac vendredi 11 juillet 2025.

D’Ussé Friday Night | Dj Shere Khan

127 boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente

Début : 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-07-17 22:00:00

2025-07-11

D’Ussé Friday, le rendez-vous cocktail & hip hop à ne pas manquer. Direction le Lys, bar du Château de Cognac pour une soirée mêlant cocktails et ambiance vinyle. Carte cocktail inédite autour de D’Ussé et DJ set hip hop sur vinyle avec DJ Shere Kan

127 boulevard Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 88 86 resachateau@bacardi.com

English :

D’Ussé Friday, the cocktail & hip hop event not to be missed.head to Le Lys, bar at Château de Cognac, for an evening of cocktails and vinyl. D’Ussé cocktail menu and hip hop DJ set on vinyl with DJ Shere Kan.

German :

D?Ussé Friday, das Cocktail- und Hip-Hop-Treffen, das Sie nicht verpassen sollten. Im Lys, der Bar des Château de Cognac, erwartet Sie ein Abend mit Cocktails und Vinyl-Atmosphäre. Eine neue Cocktailkarte rund um D?Ussé und ein Hip-Hop-DJ-Set auf Vinyl mit DJ Shere Kan

Italiano :

D’Ussé Friday, l’evento cocktail e hip hop da non perdere. Recatevi a Le Lys, il bar dello Château de Cognac, per una serata a base di cocktail e vinili. Un menu di cocktail originali basati sul D’Ussé e un DJ set hip hop su vinile con DJ Shere Kan

Espanol :

D’Ussé Friday, la cita ineludible de la coctelería y el hip hop, se traslada a Le Lys, el bar del Château de Cognac, para una velada de cócteles y vinilos. Un original menú de cócteles en torno al D’Ussé y un DJ set de hip hop en vinilo con DJ Shere Kan.

L’événement D’Ussé Friday Night | Dj Shere Khan Cognac a été mis à jour le 2025-07-07 par Destination Cognac