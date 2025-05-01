Dussere / Legoux / Palenc Fondation Taylor Paris

Bénédicte Dussere (peinture)

Diplômée de l’École Nationale des Arts Décoratifs de Paris, Bénédicte Dussere se consacre à la peinture depuis 1994. Elle participe dès lors à de nombreuses expositions collectives, et présente ses huiles sur toile dans le cadre d’expositions personnelles en France et au Canada.

Le travail pictural de Bénédicte Dussere repose sur l’utilisation du noir, des noirs. Elle peint sur toile, mais aussi sur calque pour faire apparaître des transparences. Entre abstraction et figuration, ses œuvres explorent ainsi l’ombre, la lumière, et les jeux de contrastes. Dans ses tableaux, elle réinterprète les images et émotions ancrées dans son esprit, pour les partager aux spectateurs.

Priscilla Legoux (dessin)

Portraitiste, Priscilla Legoux est autodidacte. En 2011 et 2012, elle reçoit des médailles du Salon des Artistes Français, ainsi qu’un prix de l’ADAGP. Elle expose ses dessins et peintures en galeries et au sein des différents salons d’art.

Les dessins au fusain de Priscilla Legoux se concentrent sur la figure humaine et en particulier sur l’étude des visages. Elle appréhende le portrait comme un point de rencontre entre « l’intervention subjective de celui qui écrit et la réalité distinctive de celui qui est décrit ». Dans ses portraits, elle cherche ainsi à raconter une partie de l’histoire de chacun de ses modèles.

Isabelle Palenc (peinture)

Élève des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand, puis des Beaux-Arts de Paris et de l’École Duperré, Isabelle Palenc présente aujourd’hui ses œuvres dans le cadre d’expositions personnelles et collectives, ainsi que dans les principaux salons parisiens. En 2014, elle reçoit un prix de peinture de la Fondation Taylor, et, en 2024, le prix Monique Corpet.

Les œuvres d’Isabelle Palenc s’inscrivent dans l’héritage de l’abstraction lyrique. Lorsqu’elle peint, l’artiste s’abandonne à ses émotions pour rendre visible sur la toile l’énergie qui la traverse. Dans un jeu d’aplats et de coups de pinceau volontaires et précis, elle fait dialoguer la gamme chromatique avec la matière.

Entre ombre et lumière, l’exposition tisse un dialogue sensible entre les jeux de transparence portés par la profondeur du noir des tableaux de Bénédicte Dussère, les portraits au fusain de Priscilla Legoux, oscillant entre puissance et délicatesse, et le dynamisme vibrant des toiles abstraites et colorées d’Isabelle Palenc.

Du jeudi 05 mars 2026 au samedi 28 mars 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-05T14:00:00+01:00

fin : 2026-03-28T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-05T13:00:00+02:00_2026-03-05T19:00:00+02:00;2026-03-06T13:00:00+02:00_2026-03-06T19:00:00+02:00;2026-03-07T13:00:00+02:00_2026-03-07T19:00:00+02:00;2026-03-10T13:00:00+02:00_2026-03-10T19:00:00+02:00;2026-03-11T13:00:00+02:00_2026-03-11T19:00:00+02:00;2026-03-12T13:00:00+02:00_2026-03-12T19:00:00+02:00;2026-03-13T13:00:00+02:00_2026-03-13T19:00:00+02:00;2026-03-14T13:00:00+02:00_2026-03-14T19:00:00+02:00;2026-03-17T13:00:00+02:00_2026-03-17T19:00:00+02:00;2026-03-18T13:00:00+02:00_2026-03-18T19:00:00+02:00;2026-03-19T13:00:00+02:00_2026-03-19T19:00:00+02:00;2026-03-20T13:00:00+02:00_2026-03-20T19:00:00+02:00;2026-03-21T13:00:00+02:00_2026-03-21T19:00:00+02:00;2026-03-24T13:00:00+02:00_2026-03-24T19:00:00+02:00;2026-03-25T13:00:00+02:00_2026-03-25T19:00:00+02:00;2026-03-26T13:00:00+02:00_2026-03-26T19:00:00+02:00;2026-03-27T13:00:00+02:00_2026-03-27T19:00:00+02:00;2026-03-28T13:00:00+02:00_2026-03-28T19:00:00+02:00

Fondation Taylor 1, rue la Bruyère 75009 Paris

https://www.taylor.fr/expositions/2026/dussere-legoux-palenc +33148748524 contact@taylor.fr https://www.facebook.com/fondationtaylor?locale=fr_FR https://www.facebook.com/fondationtaylor?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Fondation Taylor et trouvez le meilleur itinéraire

