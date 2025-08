Dust acoustic Festival Jazz Éclats d’Émail 2025 Bfm la Bastide Limoges

Dust acoustic Festival Jazz Éclats d'Émail 2025 Bfm la Bastide Limoges samedi 22 novembre 2025.

Bfm la Bastide 45 Rue Georges Braque Limoges Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Lise Dellac Guitare, Chant

Yvan Serrano Guitare, chant

Dust Acoustic est la version duo et acoustique du projet Dustaphonics du musicien et DJ Yvan Serrano (DJ Healer Selecta), avec la talentueuse chanteuse Lise Dellac.

Au fil des années, Yvan a créé sa réputation internationale et son propre répertoire de compositions originales, un savant mélange dont il a le secret, une savoureuse “hot sauce” à base de Rhythm & Blues, Soul, Rock, Pop, Surf Music et même ses nouvelles chansons en français.

Tous ces titres de grande qualité sont désormais disponibles sur le nouvel album des Dustaphonics, sorti cette année sur les labels londoniens KingALing et Wipe Out Music England.

Un plein d’énergie et de positivité feel-good , même en format acoustique.

> Durée 1h30 environ

> Entrée libre dans la mesure des places disponibles. .

Bfm la Bastide 45 Rue Georges Braque Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 20

