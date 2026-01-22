Dust Is Precious Claire Days Place de L’hôtel de ville Angoulême
vendredi 20 mars 2026.
Dust Is Precious Claire Days
Place de L’hôtel de ville Hôtel de ville Angoulême Charente
Début : 2026-03-20 18:00:00
fin : 2026-03-20
2026-03-20
Cette année, La Nef investit 7 lieux pendant 3 jours, dédiés aux multiples esthétiques du rock avec 12 projets rares, singuliers ou inédits sur le territoire, tous animés par une même démarche d’indépendance.
Place de L’hôtel de ville Hôtel de ville Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com
This year, La Nef invests 7 venues over 3 days, dedicated to the multiple aesthetics of rock with 12 rare, singular or unprecedented projects, all driven by the same independent approach.
