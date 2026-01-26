Dust Is Precious Meule + Basic Partner + Chest bd, Berthelot Angoulême
Dust Is Precious Meule + Basic Partner + Chest bd, Berthelot Angoulême samedi 21 mars 2026.
Dust Is Precious Meule + Basic Partner + Chest
bd, Berthelot Espace Franquin Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 21:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Pour ce dernier jour, 3 concerts, 3 artistes, et du Post-punk Rock Indie Rock.
.
bd, Berthelot Espace Franquin Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For this last day, 3 concerts, 3 artists, and Post-punk Rock Indie Rock.
L’événement Dust Is Precious Meule + Basic Partner + Chest Angoulême a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême