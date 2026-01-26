Dust Is Precious Meule + Basic Partner + Chest bd, Berthelot Angoulême

Dust Is Precious Meule + Basic Partner + Chest

bd, Berthelot Espace Franquin Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 21:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Pour ce dernier jour, 3 concerts, 3 artistes, et du Post-punk Rock Indie Rock.

.

bd, Berthelot Espace Franquin Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For this last day, 3 concerts, 3 artists, and Post-punk Rock Indie Rock.

L’événement Dust Is Precious Meule + Basic Partner + Chest Angoulême a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême