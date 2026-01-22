Dust is preciouse Arnaud Fournier avenue des Maréchaux Angoulême
avenue des Maréchaux Théâtre Scéne Nationale Angoulême Charente
Début : 2026-03-20 19:30:00
fin : 2026-03-20
2026-03-20
Cette année, La Nef investit 7 lieux pendant 3 jours, dédiés aux multiples esthétiques du rock avec 12 projets rares, singuliers ou inédits sur le territoire, tous animés par une même démarche d’indépendance.
avenue des Maréchaux Théâtre Scéne Nationale Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com
English :
This year, La Nef invests 7 venues over 3 days, dedicated to the multiple aesthetics of rock with 12 rare, singular or unprecedented projects, all driven by the same independent approach.
