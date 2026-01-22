Dust is preciouse Nick Wheeldon La Girafe Angoulême
La Girafe 23 rue de la clôche verte Angoulême Charente
Début : 2026-03-19 19:00:00
fin : 2026-03-19
2026-03-19
Cette année, La Nef investit 7 lieux pendant 3 jours, dédiés aux multiples esthétiques du rock avec 12 projets rares, singuliers ou inédits sur le territoire, tous animés par une même démarche d’indépendance.
La Girafe 23 rue de la clôche verte Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com
English :
This year, La Nef invests 7 venues over 3 days, dedicated to the multiple aesthetics of rock with 12 rare, singular or unprecedented projects, all driven by the same independent approach.
