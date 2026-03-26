Dustan Héritage Rencontre autour de l’ouvrage Troyes
Dustan Héritage Rencontre autour de l’ouvrage Troyes vendredi 3 avril 2026.
Dustan Héritage Rencontre autour de l’ouvrage
Centre d’art contemporain Passages Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 18:00:00
fin : 2026-04-03 19:30:00
Date(s) :
2026-04-03
A l’occasion des vingt ans de la disparition de Guillaume Dustan, Paulette éditrice a fait appel à treize plumes contemporaines pour dresser un état des lieux social et littéraire de l’héritage laissé par l’auteur parisien. Tadzio Alicante et Noah Truong présenteront leurs contributions à l’ouvrage Dustan l’héritage, ainsi que leurs œuvres respectives.
Loin de faire l’apologie de la figure, à la fois emblématique et problématique, de Dustan, cette rencontre permettra de se rendre compte des endroits d’achoppement et de ce qu’a permis son apport à la littérature LGBTQIA+ contemporaine.
Tadzio Alicante vit à Troyes où il est né. Il est engagé dans une association inclusive et féministe locale, Aux Adelphes, où il anime des ateliers de lecture. Il est l’auteur de deux livres Le Garçon from L.A. (Ed. Ex Aequo, 2022), un premier roman remarqué qui a reçu le Prix du roman gay, catégorie Découverte, et La Nuit défaite (Paulette éditrice, 2024), un recueil de poésie qui a également reçu le Prix du roman gay, dans la catégorie Poésie.
Noah Truong, lui, est né et vit à Paris. En 2024, il est finaliste du Grand Prix de Poésie de la SGDL et du prix de la Vocation pour Manuel pour changer de corps, paru aux éditions Cambourakis. Son second livre, Et pourtant, est publié chez Paulette Editrice, à Lausanne. Ses textes sont traduits en anglais, portugais, vietnamien et tchèque.
Entrée libre et gratuite. .
Centre d’art contemporain Passages Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 27 accueil@cac-passages.com
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English :
L’événement Dustan Héritage Rencontre autour de l’ouvrage Troyes a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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