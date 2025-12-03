Dustaphonics Limoges

Dustaphonics Limoges mercredi 3 décembre 2025.

Dustaphonics

Centre culturel Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Formé à Londres, le groupe à pour objectif principal de créer des morceaux originaux basés sur une musique de fête RockN roll, Rythm and Blues, surf, 60 garages.

En première partie Lily (Acoustic Grunge) .

Centre culturel Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

