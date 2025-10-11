Dutt’Rose Duttlenheim

Course ou marche de 5km au profit de l’Association Régionale d’Actions Médicales et Sociales pour les Enfants atteints d’affections malignes? Food trucks et D’Jane pour prolonger la soirée dans la bonne humeur !

La Concorde Duttlenheim organise sa première édition de Dutt’Rose en partenariat avec la commune de Duttlenheim.

Venez participer à une course ou une marche pour Octobre Rose

Une course de 5km avec un départ à 17h45 (course non chronométrée A partir de 13 ans)

Une marche de 5km avec un départ à 18h (ouverte à tous)

Tarifs

Adulte marche ou course: 12 €

Enfant 13-17 ans marche et course: 10 € (avec autorisation parentale)

– 13 ans marche: gratuit (obligatoirement accompagné d’un adulte)

La majorité du parcours se fera dans la forêt communale de Duttlenheim. Douches et vestiaires disponibles sur place.

Réservation obligatoire places limitées.

Chaque participant payant recevra un tee-shirt en cadeau (dans la limite des tailles disponibles).

Un moment sportif, convivial et solidaire, pour soutenir l’Association ARAME, qui œuvre auprès des enfants atteints d’affections malignes.

Au programme: Sport, Food trucks et D’Jane pour prolonger la soirée dans la bonne humeur!

Inscrivez vous vite et venez marcher et courir à nos côtés.

Chaque pas compte. Ensemble, faisons briller La Concorde aux couleurs d’Octobre Rose.

Une partie de l’inscription, ainsi que les dons seront reversés à l’association ARAME:

L’Association Régionale d’Actions Médicales et Sociales pour les Enfants atteints d’affections malignes est une association caritative qui accompagne les enfants hospitalisés et leur famille. Sa mission principale: soutenir la recherche médicale, améliorer les conditions de vie à l’hôpital et contribuer à la guérison des enfants atteints de cancers.

En participant à Dutt’Rose, vous apportez votre aide à cette cause essentielle.

Un email de confirmation avec toutes les informations complémentaires (retrait des tee-shirts, accessibilité, parking,…) vous sera envoyé après validation de votre inscription. .

13 rue du Stade Duttlenheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 05 63 67 resa.laconcorde@gmail.com

English :

5km run or walk in aid of the Association Régionale d’Actions Médicales et Sociales pour les Enfants atteints d’affections malignes? Food trucks and D’Jane to keep the party going!

German :

5km-Lauf oder -Marsch zugunsten der Association Régionale d’Actions Médicales et Sociales pour les Enfants atteints d’affections malignes? Food Trucks und D’Jane, um den Abend in guter Stimmung zu verlängern!

Italiano :

5 km di corsa o passeggiata a favore dell’Associazione Regionale di Azioni Mediche e Sociali per gli Infanti colpiti da affezioni maligne? Camioncini e D’Jane per continuare la festa!

Espanol :

Carrera o caminata de 5 km a beneficio de la Association Régionale d’Actions Médicales et Sociales pour les Enfants atteints d’affections malignes? Camiones de comida y D’Jane para que siga la fiesta

