MINNE KERSTEN, NA LIU, JORDAN R. et MARINE ZONCA / C’est la peur qui danse – *Duuu Radio Folie N4 Paris, 7 juin 2025, Paris.

Alors que le saut dans le vide s’approche, que le compte à rebours est lancé, qu’un deuil reste à faire, il ne sera pas question de se lamenter sur cette école qui va disparaître. Loin d’être une veillée funèbre, ce sera une nuit pour lui déclarer sa flamme, rêver du futur, lui dédier une danse, lire des haïkus et se détendre en venant profiter d’un ciné-club sur-mesure.

Artistes : Minne Kersten, Na Liu, Jordan R. et Marine Zonca.

En partenariat avec : L’école supérieur d’art et de design de Valenciennes

Avec le commissariat de : *Duuu Radio

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 03h00

gratuit Public jeunes et adultes.

*Duuu Radio Folie N4 Parc de la Villette 75019 « Bus : Porte de la Villette : ligne 139, ligne 150, ligne 152, ligne 71, ligne A04 VIL, ligne N140, ligne N42 Métro : Porte de la Villette : ligne 7 Tramway : Porte de la Villette : ligne T3b Vélib’ : Cité des Sciences et de l’Industrie »Paris

*Duuu est un espace d’art radiophonique dédié à la création contemporaine dans ses formes les plus diverses et vivantes. L’ésad Valenciennes est une des plus anciennes écoles supérieures d’art publiques en France.Le cycle de rencontres Comment bien fermer une école d’art ? rythme le dernier semestre d’existence de l’Ésad de Valenciennes. Ces soirées thématiques, diffusées sur *Duuu chaque mois depuis janvier 2025, proposent un événement hors série pour la Nuit Blanche, une veillée dédiée à cette fermeture imminente.