Duuu Radio / Musée Griot·tes *Duuu Radio Paris

Performance, Musique, Radio.

*Duuu est un espace d’art radiophonique dédié à la création contemporaine dans ses formes les plus diverses et vivantes. Au coeur du Parc de la Villette, elle propose depuis la Folie N4 une programmation d’événements publics. À l’occasion de Nuit Blanche 2026, *Duuu propose une soirée dédiée au Musée Griot·tes, premier musée consacré à l’oralité à Tambacounda (Sénégal), dont l’ouverture est prévue en décembre 2026.

Depuis 2024, *Duuu développe un programme de résidences à Tambacounda. Ce projet accompagne la construction et le déploiement du Musée Griot·tes, un lieu dédié aux cultures et aux patrimoines immatériels, ancré dans les traditions orales griottes.

Depuis le parvis de la Folie N4, et en écoute sur les ondes de *Duuu, les récits se croisent et se répondent. Artistes visuel·les, conteur·euses et musicien·nes seront réuni·es pour partager et faire résonner les multiples expressions qui font vivre le projet du Musée Griot·tes.

En partenariat avec Free Label, Musée Griot·tes, Espace 19, Etablissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette, Souffleurs de Sens.

Avec le soutien de Nuit Blanche 2026.

Soirée Musée Griot·tes : concerts, lectures, projections et plateaux radio.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

*Duuu Radio Folie N4, Parc de la Villette 211 av. Jean Jaurès 75019 Paris

https://duuuradio.fr



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