Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

DVORAK, RHEINBERGER, MENDELSSOHN – ENSEMBLE POLYPHONIQUE DE CHOISY LE ROI CATHEDRALE SAINT-LOUIS Choisy Le Roi

DVORAK, RHEINBERGER, MENDELSSOHN – ENSEMBLE POLYPHONIQUE DE CHOISY LE ROI CATHEDRALE SAINT-LOUIS Choisy Le Roi

DVORAK, RHEINBERGER, MENDELSSOHN – ENSEMBLE POLYPHONIQUE DE CHOISY LE ROI CATHEDRALE SAINT-LOUIS Choisy Le Roi samedi 11 avril 2026.

Lieu : CATHEDRALE SAINT-LOUIS

Adresse : PLACE DE L'ÉGLISE

Ville : 94600 Choisy Le Roi

Département : 94

Début : 2026-04-11

Fin : 2026-04-11

Heure de début : 20:45

DVORAK, RHEINBERGER, MENDELSSOHN – ENSEMBLE POLYPHONIQUE DE CHOISY LE ROI Début : 2026-04-11 à 20:45. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CATHEDRALE SAINT-LOUIS PLACE DE L’ÉGLISE 94600 Choisy Le Roi 94