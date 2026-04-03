DVORAK, RHEINBERGER, MENDELSSOHN – ENSEMBLE POLYPHONIQUE DE CHOISY LE ROI CATHEDRALE SAINT-LOUIS Choisy Le Roi
DVORAK, RHEINBERGER, MENDELSSOHN – ENSEMBLE POLYPHONIQUE DE CHOISY LE ROI CATHEDRALE SAINT-LOUIS Choisy Le Roi samedi 11 avril 2026.
DVORAK, RHEINBERGER, MENDELSSOHN – ENSEMBLE POLYPHONIQUE DE CHOISY LE ROI Début : 2026-04-11 à 20:45. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
CATHEDRALE SAINT-LOUIS PLACE DE L’ÉGLISE 94600 Choisy Le Roi 94