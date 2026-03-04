DVTR, La Ruelle, Ségur-le-Château

DVTR Samedi 14 mars, 19h00 La Ruelle Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T19:00:00+01:00 – 2026-03-14T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T19:00:00+01:00 – 2026-03-14T22:00:00+01:00

DVTR c’est court, incisif, ça répète, ça répète, ça répète; c’est le seul moyen que le message passe un peu.

Depuis sa création en 2023, DVTR a définitivement brassé la scène punk canadienne, cumulant les critiques élogieuses, les spectacles survoltés, les best-of de fin d’années et autres prix de lèche-bottes avec son premier EP de 12 minutes « BONJOUR ».

Instagram: / dvtr.band

Facebook: / dvtr.band

TikTok: / dvtr.band

Bandcamp: https://dvtr.bandcamp.com

BlueSky: https://bsky.app/profile/dvtrband.bsk…

Store: https://dddvvvtttrrr.myshopify.com/

http://www.dvtr.ca

Restauration à partir de 19h

Concert 21h

Prix minimum 5€

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/

Punk Canadien punk canadien