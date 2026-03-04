DVTR, La Ruelle, Ségur-le-Château
DVTR, La Ruelle, Ségur-le-Château samedi 14 mars 2026.
DVTR Samedi 14 mars, 19h00 La Ruelle Corrèze
minimum 5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-14T19:00:00+01:00 – 2026-03-14T22:00:00+01:00
Fin : 2026-03-14T19:00:00+01:00 – 2026-03-14T22:00:00+01:00
DVTR c’est court, incisif, ça répète, ça répète, ça répète; c’est le seul moyen que le message passe un peu.
Depuis sa création en 2023, DVTR a définitivement brassé la scène punk canadienne, cumulant les critiques élogieuses, les spectacles survoltés, les best-of de fin d’années et autres prix de lèche-bottes avec son premier EP de 12 minutes « BONJOUR ».
/
Instagram: / dvtr.band
Facebook: / dvtr.band
TikTok: / dvtr.band
Bandcamp: https://dvtr.bandcamp.com
BlueSky: https://bsky.app/profile/dvtrband.bsk…
Store: https://dddvvvtttrrr.myshopify.com/
http://www.dvtr.ca
Restauration à partir de 19h
Concert 21h
Prix minimum 5€
La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ [{« link »: « https://dvtr.bandcamp.com »}, {« link »: « https://bsky.app/profile/dvtrband.bsk »}, {« link »: « https://dddvvvtttrrr.myshopify.com/ »}, {« link »: « http://www.dvtr.ca »}] CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES
Punk Canadien punk canadien