Dyke It Yourself : broderie Galerie du Montparnasse Paris

Label Gouine* lance son atelier broderie DIY – Dyke It Yourself !

Débutant·e ou pro de l’ourlet, viens détourner fil et aiguille pour créer ton t-shirt féministe unique. Pas de raccommodage : ici on fabrique du manifeste textile.

Au programme : initiation à la broderie et convivialité – et tu repars avec ton t-shirt ou marcel brodé !

Atelier Borderie animé par Label Gouine*

Broderie sur t-shirt

Le mardi 11 novembre 2025

de 16h30 à 18h00

payant

inscription obligatoire / 15€ par personne

Public adultes.

Galerie du Montparnasse 55 rue de Montparnasse 75014 Paris