Dyke It Yourself : broderie Galerie du Montparnasse Paris mardi 11 novembre 2025.
Label Gouine* lance son atelier broderie DIY – Dyke It Yourself !
Débutant·e ou pro de l’ourlet, viens détourner fil et aiguille pour créer ton t-shirt féministe unique. Pas de raccommodage : ici on fabrique du manifeste textile.
Au programme : initiation à la broderie et convivialité – et tu repars avec ton t-shirt ou marcel brodé !
Atelier Borderie animé par Label Gouine*
Broderie sur t-shirt
Le mardi 11 novembre 2025
de 16h30 à 18h00
payant
inscription obligatoire / 15€ par personne
Public adultes.
Galerie du Montparnasse 55 rue de Montparnasse 75014 Paris