DYNA’LLOWEEN Soirée d’Halloween Salle Roger Junca, Stade Maurice Boyau Dax

DYNA’LLOWEEN Soirée d’Halloween Salle Roger Junca, Stade Maurice Boyau Dax jeudi 30 octobre 2025.

DYNA’LLOWEEN Soirée d’Halloween

Salle Roger Junca, Stade Maurice Boyau 34 Boulevard des Sports Dax Landes

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

DYNA’LLOWEEN revient à Dax le 30 octobre pour une journée monstrueusement fun ! De 16h à 19h, les enfants s’éclatent avec maquillages, jeux, danse et chasse aux bonbons ??. Puis dès 19h, place à la grande soirée pour tous Cardio Dance, show Dynam’Hit, bal des créatures et buffet maléfique ?? — inscription obligatoire avant le 27 octobre ! .

Salle Roger Junca, Stade Maurice Boyau 34 Boulevard des Sports Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 77 30 22

English : DYNA’LLOWEEN Soirée d’Halloween

German : DYNA’LLOWEEN Soirée d’Halloween

Italiano :

Espanol : DYNA’LLOWEEN Soirée d’Halloween

L’événement DYNA’LLOWEEN Soirée d’Halloween Dax a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Grand Dax