Informations pratiques

Dadonville

Dynamic Banda

Dadonville Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 17:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

La Dynamic Banda organise sa journée portes ouvertes le samedi 5 septembre 2026 à partir de 17h00 à la salle des fêtes de Dadonville. L’association musicale invite tous les musiciens, amateurs ou confirmés, à venir partager ce moment de découverte et de répétition avec leurs propres instruments.

Envie de vibrer au rythme de la musique de rue et de partager une aventure humaine unique ? L’association musicale Dynamic Banda ouvre ses portes au public le samedi 5 septembre 2026 à partir de 17h00. Le rendez-vous est fixé à la salle des fêtes de Dadonville pour une fin d’après-midi placée sous le signe des cuivres, des percussions et de la bonne humeur.

Cette rencontre s’adresse à tous les passionnés de musique du territoire, quel que soit leur niveau. L’équipe invite chaleureusement les participants à venir nombreux et à apporter leurs instruments de musique pour s’essayer aux morceaux ou simplement échanger avec les membres de la troupe. Une occasion idéale pour découvrir le fonctionnement de la banda locale et, pourquoi pas, rejoindre les rangs de cet ensemble dynamique ! .

Dadonville 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 00 19

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English :

Dynamic Banda is hosting its open house on Saturday, September 5, 2026, starting at 5:00 p.m. at the Dadonville community hall. The music association invites all musicians, whether beginners or experienced, to come and share this opportunity to discover and rehearse with their own instruments.

L’événement Dynamic Banda Dadonville a été mis à jour le 2026-07-03 par OT GRAND PITHIVERAIS