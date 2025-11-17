Dynamiques territoriales des relations Franco-Polonaises Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux
Entrée libre et gratuite sur réservation.
Lundi 17 novembre 2025 | 19h
Nous avons le plaisir de vous inviter à une soirée exceptionnelle avec les intervenants :
Robert Drzazga, Consul Général de la République de Pologne
Christophe Moreux, Directeur général de l’AFCCRE
Magdalena Czajka-Dion, Présidente de l’association Polskie Bordeaux
Un rendez-vous incontournable pour mieux comprendre les enjeux et opportunités des relations franco-polonaises au niveau territorial.
Ne manquez pas cette occasion d’échanger et de vous informer !
Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine 1 place Jean Jaurès, Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine
