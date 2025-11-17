Dynamiques territoriales des relations Franco-Polonaises Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux

Lundi 17 novembre 2025 | 19h

Nous avons le plaisir de vous inviter à une soirée exceptionnelle avec les intervenants :

Robert Drzazga, Consul Général de la République de Pologne

Christophe Moreux, Directeur général de l’AFCCRE

Magdalena Czajka-Dion, Présidente de l’association Polskie Bordeaux

Un rendez-vous incontournable pour mieux comprendre les enjeux et opportunités des relations franco-polonaises au niveau territorial.

Ne manquez pas cette occasion d’échanger et de vous informer !

Dynamiques territoriales des relations Franco-Polonaises