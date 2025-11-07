VICTORIEN – SALLE VICTOIRE 2 St Jean De Vedas

VICTORIEN Début : 2025-12-11 à 20:30. Tarif : – euros.

VICTORIENTous les matins, il rêve. Il rêve d’être un peu partout dans vos oreilles mais aussi et surtout sur scène. Lui, c’est Victorien. À 23 ans, Victorien part de rien, loin de tout, il commence à écrire son histoire. Le confinement lui a été bénéfique, il décide d’investir dans une guitare, il tente de composer, en cachette, dans sa chambre. Il se sert des réseaux sociaux pour partager son univers en postant quelques reprises, c’est à ce moment qu’il est repéré par les équipes de TF1. Victorien passe alors de sa chambre au Grand Château de Dammarie-les-Lys. Ancien ostréiculteur, le voici aujourd’hui rêveur et surtout chanteur.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE VICTOIRE 2 2 RUE THEOPHRASTE RENAUDOT 34430 St Jean De Vedas 34