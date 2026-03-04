Dynamite Shakers et Jools en concert, L’Aéronef, Lille

Dynamite Shakers et Jools en concert Samedi 25 avril, 20h00 L’Aéronef Nord

8 Euros / 5 Euros

Le quartet Dynamite Shakers balance son rock viscéral qui puise autant dans les Stray Cats que dans Sonic Youth. Entre guitares saturées, riffs à l’ancienne, refrains accrocheurs et une langue qui alterne dorénavant entre français et anglais.

Ouverture avec l’univers punk rock de Jools.

L'Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Tension rock au Club de L’Aéronef.

