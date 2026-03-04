Dynamite Shakers et Jools en concert, L’Aéronef, Lille
Dynamite Shakers et Jools en concert, L’Aéronef, Lille samedi 25 avril 2026.
8 Euros / 5 Euros
Le quartet Dynamite Shakers balance son rock viscéral qui puise autant dans les Stray Cats que dans Sonic Youth. Entre guitares saturées, riffs à l’ancienne, refrains accrocheurs et une langue qui alterne dorénavant entre français et anglais.
Ouverture avec l’univers punk rock de Jools.
L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]
Tension rock au Club de L’Aéronef.
