DYNAMITE SHAKERS, Le Rocher de Palmer, Cenon

DYNAMITE SHAKERS Jeudi 16 avril, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Unique : 24€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T20:30:00+02:00 – 2026-04-16T23:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T20:30:00+02:00 – 2026-04-16T23:30:00+02:00

Le quatuor nourri au rock des origines et à l’esprit de Sun Records, se fait remarquer dès ses débuts en 2019. Leurs premières années passées à peaufiner l’héritage de leurs aînés (Arctic Monkeys, Stray Cats, The Sonics, Pixies…) et une passion contagieuse sur scène, les fait passer des campings de Vendée aux bars, puis salles de concert de l’Hexagone, avec notamment les premières parties de SUM41 et Offspring à l’Aréna de la Défense. Leur jeunesse, 23 ans de moyenne d’âge, et leur faim de jouer dynamitent leur jeu furieux et viscéral. Leur rock abrasif, brut et incandescent s’affine aujourd’hui : orgues Farfisa, synthés et nuances nouvelles enrichissent leur univers ; les morceaux (en anglais et français) de ce second album, produit par Lionel des Limiñanas et mixé par Caesar Edmunds, promettent d’atomiser nos cœurs et nos cerveaux.

Dernier single : Nightclub, 2026, Barclay

Line up

Elouan Davy : guitare, Chant – Calvin Tulet : guitare, chant) – Lila-Rose Attard : Basse – François Rocheteau : batterie

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/dynamite-shakers-16042026-1830 »}]

Dynamite Shakers porte bien son nom. Le groupe vendéen à l’énergie volcanique est de retour avec un second album à la décharge rock à haut voltage, en courant continu. France Rock