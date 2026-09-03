Dys sur dix – Saison Ah ? Salle des fêtes « Carpe Diem » Châtillon-sur-Thouet
samedi 10 octobre 2026 · Salle des fêtes « Carpe Diem » · Châtillon-sur-Thouet
Informations pratiques
Châtillon-sur-Thouet
Dys sur dix – Saison Ah ?
Salle des fêtes « Carpe Diem » 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 16:30:00
fin : 2026-10-10 17:20:00
Date(s) :
2026-10-10
Cie Pih Poh (37)
Quand les dys-ficultés se font théâtre et rap !
Théor est un jeune homme qui se souvient de ses 10 ans quand il avait l’impression d’être né rond dans un monde carré. Accompagné d’Elisa et Nassim, deux drôles d’acolytes qui ne le quittent pas d’une semelle, il nous raconte les épisodes marquants de sa vie d’enfant en prise à des dys-ficultés un peu particulières : cauchemar au square, panique à vélo, voyage interstellaire. À l’issue de ce voyage dans ses souvenirs réels ou rêvés, Théor va trouver sa voie et gagner son autonomie.
À travers trois personnages d’adolescent.e.s turbulent.e.s et créatif.ve.s., ce texte aborde avec humour et poésie un handicap invisible, les troubles dys. Il décrit en particulier l’expérience de la dyspraxie visuo-spatiale et de la dyslexie.
Théâtre musical
Tout public dès 8 ans. .
Salle des fêtes « Carpe Diem » 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com
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English : Dys sur dix – Saison Ah ?
L’événement Dys sur dix – Saison Ah ? Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-09-03 par CC Parthenay Gâtine
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