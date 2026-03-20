Dysléxie, hyperactivité, troubles des apprentissages et bien d’autres… Et si tout venait du sommeil ?

9 avenue de la gare Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Le Dr Pierre Perdix, occlusodontiste, vient échanger et vous guider lors de cet atelier.

L’OCLUSODONTIE à quoi ça sert ?

Le but de l’occlusodontiste, en collaboration avec le chirurgien-dentiste et éventuellement d’autres professionnels de santé (ostéopathe, orthoptiste…), est de rétablir un équilibre entre ces 3 entités l’occlusion dentaire, la posture générale du corps et la convergence oculaire. .

9 avenue de la gare Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 52 22 96 58 leliendelatelier@gmail.com

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English :

Dr Pierre Perdix, occlusodontist, will be on hand to discuss and guide you during this workshop.

L’événement Dysléxie, hyperactivité, troubles des apprentissages et bien d’autres… Et si tout venait du sommeil ? Najac a été mis à jour le 2026-03-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)