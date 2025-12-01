Dysnomia Live ft Yann Chatelin Les Vivres de l’Art Bordeaux
Dysnomia Live ft Yann Chatelin Lundi 1 décembre, 20h30 Les Vivres de l’Art Gironde
Billetterie en ligne : 10 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-01T20:30:00 – 2025-12-01T22:00:00
Dysnomia Live est une performance née de la rencontre entre le contrebassiste et compositeur Thomas Julienne et le photographe Alexandre Dupeyron. Inspirée du livre Dysnomia, elle mêle musique, image et improvisation dans un voyage sensoriel à travers le temps et la matière — des origines du monde à notre société contemporaine.
Chaque représentation est unique : les musiciens dialoguent en direct avec les projections visuelles d’Alexandre, créant une œuvre éphémère où sons et images se répondent.
Cette édition spéciale accueillera le street artiste Yann Chatelin, qui performera en direct à l’encre et à l’acrylique, prolongeant le geste calligraphique au cœur du spectacle. Un moment rare à vivre aux Vivres de l’Art, entre photographie, musique et création spontanée.
Invité : Yann Chatelin — Live Painting
Alexandre Dupeyron — Photographie & Veejaying
Ellinoa — Chant
Robin Antunes — Violon
Jean-Baptiste Loutte — Batterie
Paul Audoynaud — Guitare
Thomas Julienne — Contrebasse & composition
Les Vivres de l'Art 4 rue Achard 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.helloasso.com/associations/collectif-deluge/evenements/dysnomia-live-ft-yann-chatelin
Une rencontre artistique à ne pas manquer entre le photographe et veejay Alexandre Dupeyron, 5 musicien·nes et le street artiste Yann Chatelin au Live painting. musique arts visuels
