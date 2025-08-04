Dystopia Festival Mulhouse

Dystopia Festival Mulhouse vendredi 3 avril 2026.

Dystopia Festival

120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-03 00:00:00

fin : 2026-04-05 04:00:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05

Deux scènes, plus de 40 artistes, 20 heures de son non-stop… que vous soyez adepte de kicks ravageurs ou passionné de rythmes hypnotiques, vous trouverez de quoi faire vibrer chaque fibre de votre corps. Ce rendez-vous d’envergure s’impose comme l’événement électro du Grand Est, porté par une scénographie monumentale et un light show qui repousse les limites du réel.

Sous les 10 000 m² de halle transformée en temple de la fête, tout est pensé pour vous immerger dans l’univers dystopique du festival un soundsystem surpuissant, une chill zone pour reprendre votre souffle, un food court indoor pour tenir toute la nuit, une zone de rencontres avec les artistes, et bien sûr un stand merchandising pour repartir avec un souvenir de cette aventure intense.

Le line-up reste encore secret… mais attendez-vous à du très lourd, comme toujours.

Alors, êtes-vous prêts à plonger dans la nuit, à perdre la notion du temps et à rejoindre la légende de Dystopia ? .

120 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est

L’événement Dystopia Festival Mulhouse a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace