Informations pratiques

Aspet

DYSTOPIE, ASPETOPIES, UTOPIES : VISITES SONORES ET VISUELLES

Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dystopie, Aspetopies, utopies : visites sonores et visuelles !

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Collectif Ceci N’Est Pas Une Caravane vous donne rendez-vous en l’an 2038 pour une visite d’anticipation du village d’Aspet.

Casque aux oreilles, vous serez invité à déambuler dans le bourg et y découvrir le patrimoine culturel de demain.

Une expérience immersive où se mêlent l’intime et le collectif. Une exploration imaginaire des mondes possibles, en réponse aux questions que l’on se pose toutes et tous, face à l’accélération des changements du monde qui nous entoure.

Et comme le futur reste toujours à écrire, deux versions vous seront proposées.

Le samedi sera dystopique et le dimanche consacré à la découverte d’une utopie. .

Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie cecinestpasunecaravane@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dystopias, Aspetopias, Utopias: Audio and Visual Tours!

L’événement DYSTOPIE, ASPETOPIES, UTOPIES : VISITES SONORES ET VISUELLES Aspet a été mis à jour le 2026-09-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE