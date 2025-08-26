Dzaaa ! Villey-sur-Tille
Dzaaa ! Villey-sur-Tille samedi 30 mai 2026.
Dzaaa !
Cour de l’école Villey-sur-Tille Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Par la Compagnie La Tortue. Lucas est ce garçon de huit ans harcelé à l’école parce qu’il est rêveur, pas du tout bagarreur et qu’il a les cheveux longs. Un jour, il se fait traiter de mongol , cherche dans un dictionnaire et trouve habitant de la Mongolie . Dans les livres il découvre un peuple, un imaginaire dans lesquels il puise des outils qui l’aident à grandir. Deux femmes, un violoncelle et une kora racontent cette épopée singulière et intime de l’enfance.
Buvette/Restauration.
Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental. .
Cour de l’école Villey-sur-Tille 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 95 37 26 villey.sur.tille@orange.fr
English : Dzaaa !
German : Dzaaa !
Italiano :
Espanol :
L’événement Dzaaa ! Villey-sur-Tille a été mis à jour le 2025-08-26 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)