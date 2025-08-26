Dzaaa ! Villey-sur-Tille

Par la Compagnie La Tortue. Lucas est ce garçon de huit ans harcelé à l’école parce qu’il est rêveur, pas du tout bagarreur et qu’il a les cheveux longs. Un jour, il se fait traiter de mongol , cherche dans un dictionnaire et trouve habitant de la Mongolie . Dans les livres il découvre un peuple, un imaginaire dans lesquels il puise des outils qui l’aident à grandir. Deux femmes, un violoncelle et une kora racontent cette épopée singulière et intime de l’enfance.

Buvette/Restauration.

Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental. .

Cour de l’école Villey-sur-Tille 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 95 37 26 villey.sur.tille@orange.fr

