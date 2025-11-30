E-brocante et jouets Salle des fêtes Stenay

E-brocante et jouets

Salle des fêtes Place de l’Artillerie Stenay Meuse

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 09:30:00

fin : 2025-11-30 17:30:00

2025-11-30

L’association Les Diablotins organise leur réputée e-brocante ce dimanche !

Jeux vidéos, consoles, outils numériques, jeux de société, livres, jouets tous âges… Vous pourriez y dénicher de chouettes cadeaux de Noël pour un budget modeste, offrant une nouvelle jeunesse à vos trouvailles !

Si vous souhaitez exposer, les réservations et renseignements se font par téléphone.

Le mètre linéaire coûte 1€ et la location de la table (maximum 3 tables) est de 2 €.Tout public

Salle des fêtes Place de l’Artillerie Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 6 31 12 41 04

English :

Les Diablotins association is organizing their renowned e-brocante this Sunday!

Video games, consoles, digital tools, board games, books, toys for all ages… You could find some great Christmas gifts on a modest budget, giving your finds a new lease of life!

If you’d like to exhibit, bookings and information can be made by telephone.

Linear meter costs 1? and table rental (maximum 3 tables) is 2?.

German :

Der Verein Les Diablotins organisiert diesen Sonntag seinen berühmten E-Flohmarkt!

Videospiele, Konsolen, digitale Geräte, Gesellschaftsspiele, Bücher, Spielzeug für alle Altersgruppen… Hier können Sie tolle Weihnachtsgeschenke für ein bescheidenes Budget finden und Ihren Fundstücken eine neue Jugend verleihen!

Wenn Sie ausstellen möchten, können Sie telefonisch reservieren und Informationen einholen.

Der laufende Meter kostet 1 ? und die Tischmiete (maximal 3 Tische) 2 ?

Italiano :

L’associazione Les Diablotins organizza questa domenica la sua famosa e-brocante!

Videogiochi, console, strumenti digitali, giochi da tavolo, libri, giocattoli per tutte le età… Potrete fare degli ottimi regali di Natale con un budget modesto, dando nuova vita ai vostri oggetti!

Se siete interessati a esporre, potete prenotare e ricevere informazioni telefonicamente.

Un metro lineare costa 1? e il noleggio di un tavolo (massimo 3 tavoli) costa 2?.

Espanol :

La asociación Les Diablotins organiza este domingo su famosa e-brocante

Videojuegos, consolas, herramientas digitales, juegos de mesa, libros, juguetes para todas las edades… Podrás comprar regalos de Navidad con un presupuesto modesto y dar una nueva vida a tus objetos

Si está interesado en exponer, puede reservar e informarse por teléfono.

El metro lineal cuesta 1? y el alquiler de mesas (máximo 3 mesas) 2?

L’événement E-brocante et jouets Stenay a été mis à jour le 2025-10-23 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE