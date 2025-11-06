E Friehjohr fer unseri Sproch Bischwiller

E Friehjohr fer unseri Sproch

1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24 22:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Durant 3 décennies, Yves GRANDIDIER & la Budig ont fait le bonheur de près de 130 000 spectateurs au cours de plus de 600 représentations données en Alsace, en Moselle, à Paris et à Stuttgart depuis 1995. La Budig présente l’originalité d’aller vers le public en proposant cette année une dernière fois sa nouvelle revue alternant le dialecte et le français.

S’fangt an… et quand ça commence, la Budig se joue de l’originalité de l’Alsace et de ses alsaciens qui la font et la défont ! Et il reste encore suffisamment de provisions pour nourrir les alsaciens de leurs travers culturels et politiques !

Quand c’est fini ! La Budig va liquider ses dernières notes d’humour sans brader le particularisme de notre dialecte. Les spectateurs pourront ainsi profiter du dernier déstockage de satire afin de pouvoir solder l’originalité de la dernière tournée de notre cabaret bilingue ! .

1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

When it’s over! The Budig will liquidate its last notes of humor without selling out the

of our dialect. Audiences will be able to take advantage of the last satire clearance sale to pay for the originality of the last tour of our bilingual cabaret!

German :

Wenn es vorbei ist! Die Budig wird ihre letzten humorvollen Noten liquidieren, ohne den

eigenart unseres Dialekts zu verlieren. Die Zuschauer können also vom letzten Satire-Abverkauf profitieren, um die Originalität der letzten Tournee unseres zweisprachigen Kabaretts ausverkaufen zu können!

Italiano :

Quando è finita! Il Budig liquiderà le sue ultime note di umorismo senza svendere il

del nostro dialetto. Il pubblico potrà approfittare delle ultime note di satira per svendere l’originalità dell’ultimo tour del nostro cabaret bilingue!

Espanol :

Cuando se acabe El Budig liquidará sus últimas notas de humor sin vender el

de nuestro dialecto. ¡El público podrá aprovechar lo último de la sátira para vender la originalidad de la última gira de nuestro cabaret bilingüe!

