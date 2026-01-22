E Friehjohr fer unseri Sproch Sélestat
E Friehjohr fer unseri Sproch Sélestat dimanche 29 mars 2026.
E Friehjohr fer unseri Sproch
Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29 16:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Mise à l’honneur du dialecte alsacien sous diverses formes chants, comptines, sketches et autres surprises !
Rendez-vous pour un après-midi convivial sous le signe de l’umour et des traditions
Dès 14h30 Kaffee Kuchen de l’association des Sterickle avec animation musicale dans la galerie
A 16h enfants, adolescents et adultes se succèderont sur scène pour mettre l’alsacien à l’honneur chants, comptines, conférence humoristique, sketches et autres surprises !
Un moment autour du rire, des traditions, des souvenirs et de la découverte.
N’hésitez pas à venir en tenue alsacienne ou avec un accessoire en rapport avec l’Alsace.
Placement libre dans la limite des places disponibles.
0 .
Quai de l’Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Honouring the Alsatian dialect in various forms: songs, rhymes, sketches and other surprises!
L’événement E Friehjohr fer unseri Sproch Sélestat a été mis à jour le 2026-01-22 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme