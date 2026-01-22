E Friehjohr fer unseri Sproch Sélestat

E Friehjohr fer unseri Sproch

Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin

Mise à l’honneur du dialecte alsacien sous diverses formes chants, comptines, sketches et autres surprises !

Rendez-vous pour un après-midi convivial sous le signe de l’umour et des traditions

Dès 14h30 Kaffee Kuchen de l’association des Sterickle avec animation musicale dans la galerie

A 16h enfants, adolescents et adultes se succèderont sur scène pour mettre l’alsacien à l’honneur chants, comptines, conférence humoristique, sketches et autres surprises !

Un moment autour du rire, des traditions, des souvenirs et de la découverte.

N’hésitez pas à venir en tenue alsacienne ou avec un accessoire en rapport avec l’Alsace.

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Honouring the Alsatian dialect in various forms: songs, rhymes, sketches and other surprises!

