E La Nave Va … Les chants du voyage | Arlempdes Arlempdes

L'eglise d'Arlempdes Arlempdes Haute-Loire

Début : 2025-08-22 20:00:00

2025-08-22

Venez découvrir les chants du voyage du groupe vocal « E la nave va ».

Repas partagé avant le concert à 19h.

L'eglise d'Arlempdes Arlempdes 43490 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 10 97

English :

Come and discover the travel songs of the vocal group « E la nave va ».

Shared meal before the concert at 7pm.

German :

Erleben Sie die Lieder der Reise der Vokalgruppe « E la nave va ».

Gemeinsames Essen vor dem Konzert um 19 Uhr.

Italiano :

Venite a scoprire le canzoni di viaggio del gruppo vocale « E la nave va ».

Cena condivisa prima del concerto alle 19.00.

Espanol :

Venga a descubrir las canciones viajeras del grupo vocal « E la nave va ».

Comida compartida antes del concierto a las 19 h.

