E La Nave Va … Les chants du voyage | Arlempdes Arlempdes

L’eglise d’Arlempdes Arlempdes Haute-Loire
Début : 2025-08-22 20:00:00
fin : 2025-08-22
2025-08-22
Venez découvrir les chants du voyage du groupe vocal « E la nave va ».
Repas partagé avant le concert à 19h.
L’eglise d’Arlempdes Arlempdes 43490 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 10 97
English :
Come and discover the travel songs of the vocal group « E la nave va ».
Shared meal before the concert at 7pm.
German :
Erleben Sie die Lieder der Reise der Vokalgruppe « E la nave va ».
Gemeinsames Essen vor dem Konzert um 19 Uhr.
Italiano :
Venite a scoprire le canzoni di viaggio del gruppo vocale « E la nave va ».
Cena condivisa prima del concerto alle 19.00.
Espanol :
Venga a descubrir las canciones viajeras del grupo vocal « E la nave va ».
Comida compartida antes del concierto a las 19 h.
