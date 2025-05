E.Leclerc Autoroute Fait Son Cinéma – Aire De Mornas Les Adrets (A7) – Aire de Mornas les Adrets (A7) Mornas, 1 juin 2025, Mornas.

E.Leclerc Autoroute Fait Son Cinéma – Aire De Mornas Les Adrets (A7) Aire de Mornas les Adrets (A7) Mornas Dimanche 1 juin, 10h30

Animation Cinéma – Super-méchants

Forts du succès rencontré lors des précédentes éditions, les aires de service E.Leclerc Autoroute renouvellent pour la quatrième année consécutive leur opération “E.Leclerc Autoroute fait son Cinéma”, événement incontournable d’animations autour du 7ème art.

L’Aire de Mornas les Adrets sera placée sous le signe des super-méchants ! Les voyageurs les plus téméraires pourront y rencontrer, entre autres… le redouté Thanos de l’univers Marvel.

L’événement se déroulera le dimanche 1er juin 2025 de 10h30 à 15h00.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-01T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-01T15:00:00.000+02:00

1



Aire de Mornas les Adrets (A7) 84550 Mornas Mornas 84550 Vaucluse