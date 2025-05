E.Leclerc Autoroute fait son Cinéma – Aire du Mas d’Agenais (A62) – Aire du Mas d’Agenais (A62) Le Mas-d’Agenais, 1 juin 2025, Le Mas-d'Agenais.

Animation Cinéma – Pirates des Caraïbes

Forts du succès rencontré lors des précédentes éditions, les aires de service E.Leclerc Autoroute renouvellent pour la quatrième année consécutive leur opération “E.Leclerc Autoroute fait son Cinéma”, événement incontournable d’animations autour du 7ème art.

L’événement se déroulera le dimanche 1er juin 2025 de 10h30 à 15h00.

Sur l’Aire du Mas d’Agenais (A62), l’accent sera mis sur la célèbre saga “Pirates des Caraïbes”. Les visiteurs auront l’occasion d’y rencontrer le capitaine Jack Sparrow, incarné par son sosie officiel français, Johnny Steff, bien connu pour ses nombreuses apparitions télévisées

Début : 2025-06-01T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-01T15:00:00.000+02:00

Aire du Mas d’Agenais (A62) 47430 Le Mas-d’Agenais Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne