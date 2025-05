E.Leclerc Autoroute fait son Cinéma – Animation Cinéma – Aire de Frontonnais Nord (A62) Castelnau-d’Estrétefonds, 1 juin 2025, Castelnau-d'Estrétefonds.

Animation Cinéma – Transformers

Forts du succès rencontré lors des précédentes éditions, les aires de service E.Leclerc Autoroute renouvellent pour la quatrième année consécutive leur opération “E.Leclerc Autoroute fait son Cinéma”, événement incontournable d’animations autour du 7ème art.

L’événement se déroulera le dimanche 1er juin 2025 de 10h30 à 15h00.

L’Aire de Frontonnais Nord (A62) mettra à l’honneur la série de films « Transformers ». À cette occasion, deux robots géants costumés iront à la rencontre des voyageurs curieux. Une présence impressionnante qui ravira petits et grands.

Début : 2025-06-01T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-01T15:00:00.000+02:00

Aire de Frontonnais Nord (A62) 31620 Castelnau-d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne