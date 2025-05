E.Leclerc Autoroute fait son Cinéma – Saint Rambert d’Albon Ouest (A7) – Aire de Saint Rambert d’Albon Ouest (A7) Saint-Rambert-d’Albon, 1 juin 2025, Saint-Rambert-d'Albon.

E.Leclerc Autoroute fait son Cinéma – Saint Rambert d’Albon Ouest (A7) Aire de Saint Rambert d’Albon Ouest (A7) Saint-Rambert-d’Albon Dimanche 1 juin, 10h30

Animation Cinéma – Madame Doubtfire

Forts du succès rencontré lors des précédentes éditions, les aires de service E.Leclerc Autoroute renouvellent pour la quatrième année consécutive leur opération “E.Leclerc Autoroute fait son Cinéma”, événement incontournable d’animations autour du 7ème art.

L’événement se déroulera le dimanche 1er juin 2025 de 10h30 à 15h00. Le site de Saint Rambert d’Albon Ouest (A7) proposera une animation autour d’un personnage iconique de la pop culture cinématographique des années 90. Les voyageurs pourront y retrouver Alain Robin, sosie officiel international de Robin Williams, dans l’un de ses rôles les plus célèbres et multi récompensés : Madame Doubtfire. Sa performance est réputée pour être troublante de réalisme, tant par son jeu d’acteur que par la reproduction de la voix de cette adorable gouvernante. Pour immortaliser ce moment, Alain Robin sera accompagné d’un photographe portraitiste professionnel, permettant ainsi aux vacanciers de repartir directement avec leur photo souvenir prise sur l’espace photocall.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-01T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-01T15:00:00.000+02:00

Aire de Saint Rambert d’Albon Ouest (A7) 26140 Saint-Rambert-d’Albon Saint-Rambert-d’Albon 26140 Drôme