É-Sciences’elles Fête de la science Place de l’Échevinage Saintes

Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-18

2025-10-02

Dans le cadre de la Fête de la science 2025, retrouvez un programme inédit mêlant découvertes, rencontres et partages autour des sciences… au féminin !

Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 88 mediatheque-fm@ville-saintes.fr

English :

As part of the Fête de la science 2025, you’ll find a unique program of discoveries, encounters and sharing about science? for women!

German :

Im Rahmen der Fête de la Science 2025 gibt es ein ganz neues Programm mit Entdeckungen, Begegnungen und Austausch rund um die Wissenschaft… in weiblicher Form!

Italiano :

Nell’ambito della Fête de la science 2025, potrete partecipare a un programma unico di scoperte, incontri e condivisione sulla scienza e sulle donne!

Espanol :

En el marco de la Fiesta de la Ciencia 2025, podrá participar en un programa único de descubrimientos, encuentros y puesta en común sobre la ciencia… ¡y las mujeres!

