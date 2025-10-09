E-Seniors fête ses 20 ans : une journée festive et numérique pour tous Mairie du 11e arrondissement PARIS

E-Seniors fête ses 20 ans : une journée festive et numérique pour tous Mairie du 11e arrondissement PARIS jeudi 9 octobre 2025.

Depuis deux décennies, E-Seniors accompagne les personnes âgées dans leur apprentissage du numérique, en leur offrant des outils pour rester connectés, autonomes et curieux. Pour marquer cet anniversaire, l’association organise une journée festive ouverte à tous.

Au programme :

Tarantelle : démonstration de danse traditionnelle pleine d'énergie

Musique classique : intermèdes pour adoucir les esprits

Stands interactifs : découverte d'activités numériques comme le paiement mobile

Bingo Nouvelles Technologies : un jeu ludique pour tester ses connaissances numériques

Buffet offert : pour se retrouver autour de saveurs partagées

Venez célébrer 20 ans d’engagement et d’innovation au service des seniors, dans une ambiance chaleureuse et participative.

À l’occasion de ses 20 ans, l’association E-Seniors vous convie à une célébration conviviale mêlant musique, danse, découvertes numériques et gourmandises. Une belle opportunité de partager, apprendre et s’amuser autour des valeurs de l’inclusion et du lien intergénérationnel.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 14h30 à 18h00

gratuit

Inscription : inscriptionseseniors@gmail.com

Nombre de place limitée à 75 personnes

Public jeunes et adultes. A partir de 55 ans.

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

https://www.paris.fr/seniors-a-paris