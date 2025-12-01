E SKELETON BAND + DALÈS EN CONCERT #BEFORE002 MORDORFEST Allenc

E SKELETON BAND + DALÈS EN CONCERT #BEFORE002 MORDORFEST

Le Puech Allenc Lozère

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Début : 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Des guitares, des copains, une buvette rock, folk et bonne sueur avec 2 supers groupes !

– 19h ouverture des portes

– 20h concerts

– Buvette & petite restauration sur place

– 8 € en prévente 12 € sur place

LE SKELETON BAND (Montpellier)

Rock Post-Rock Folk Blues

Le Skeleton Band, c’est un quartet incandescent qui mêle urgence, poésie et sauvagerie.

Entre folk hypnotique, post-rock et blues décadent, leur musique explore les paysages intérieurs, les émotions brutes et les zones d’ombre où l’on trouve encore des lueurs.

leskeletonband.bandcamp.com/album/outre-rage

DALÈS

Duo guitare batterie Musique narrative et immersive

Dalès, c’est une expérience sensible et alternative une invitation à voyager par l’imaginaire.

Le duo joue souvent hors scène, dans des lieux atypiques, pour favoriser la proximité, les rencontres et le soutien aux projets collectifs.

https://dales.bandcamp.com/

Le Puech Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@mordorfest.fr

English :

Guitars, friends, a refreshment bar: rock, folk and good sweat with 2 great bands!

German :

Gitarren, Freunde, ein Getränkestand: Rock, Folk und guter Schweiß mit zwei Superbands!

Italiano :

Chitarre, amici e un punto di ristoro: rock, folk e sudore con 2 grandi gruppi!

Espanol :

Guitarras, amigos y un bar de refrescos: ¡rock, folk y sudor con 2 grandes bandas!

