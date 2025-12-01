E SKELETON BAND + DALÈS EN CONCERT #BEFORE002 MORDORFEST Allenc
Le Puech Allenc Lozère
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 19:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Des guitares, des copains, une buvette rock, folk et bonne sueur avec 2 supers groupes !
– 19h ouverture des portes
– 20h concerts
– Buvette & petite restauration sur place
– 8 € en prévente 12 € sur place
LE SKELETON BAND (Montpellier)
Rock Post-Rock Folk Blues
Le Skeleton Band, c’est un quartet incandescent qui mêle urgence, poésie et sauvagerie.
Entre folk hypnotique, post-rock et blues décadent, leur musique explore les paysages intérieurs, les émotions brutes et les zones d’ombre où l’on trouve encore des lueurs.
leskeletonband.bandcamp.com/album/outre-rage
DALÈS
Duo guitare batterie Musique narrative et immersive
Dalès, c’est une expérience sensible et alternative une invitation à voyager par l’imaginaire.
Le duo joue souvent hors scène, dans des lieux atypiques, pour favoriser la proximité, les rencontres et le soutien aux projets collectifs.
https://dales.bandcamp.com/
Le Puech Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@mordorfest.fr
English :
Guitars, friends, a refreshment bar: rock, folk and good sweat with 2 great bands!
German :
Gitarren, Freunde, ein Getränkestand: Rock, Folk und guter Schweiß mit zwei Superbands!
Italiano :
Chitarre, amici e un punto di ristoro: rock, folk e sudore con 2 grandi gruppi!
Espanol :
Guitarras, amigos y un bar de refrescos: ¡rock, folk y sudor con 2 grandes bandas!
