E.T. l’Extra-Terrestre Centre culturel Claude Vigée Bischwiller

E.T. l’Extra-Terrestre Mercredi 24 septembre, 15h00 Centre culturel Claude Vigée Bas-Rhin

Début : 2025-09-24T15:00:00 – 2025-09-24T16:55:00

Fin : 2025-09-24T15:00:00 – 2025-09-24T16:55:00

Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est

Journée années 80 – Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques extraterrestres, envoyés sur Terre en mission d’exploration botanique, sortent de l’engin, mais un des… Relais Culturel E.T. l’Extra-Terrestre