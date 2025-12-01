E.T. Roubaix

E.T.

31 rue de l'Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 22:15:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13

Il était une fois E.T., un extraterrestre attendrissant qui se lie d’amitié avec Eliot, un petit garçon prêt à tout pour le protéger et l’aider à retrouver les siens, loin des autorités américaines. Ce film culte de Steven Spielberg ne serait pas le même sans la somptueuse musique de John Williams, dont les mélodies symphoniques traduisent toutes les émotions du récit : la peur, la tendresse et l’émerveillement.

Revivez toute la magie d’E.T. lors d’un ciné-concert exceptionnel : un orchestre symphonique interprétera en direct la bande originale pendant la projection du film. Une occasion rare de redécouvrir cette œuvre mythique sous un nouveau jour, enveloppée par la puissance de la musique jouée en live.

Chef-d’œuvre intemporel, E.T. a bouleversé des générations, révélé Drew Barrymore et remporté de nombreuses récompenses, dont l’Oscar de la meilleure musique en 1983. Dirigé par Ernst van Tiel, ce ciné-concert promet un moment d’émotion pure, capable de réveiller l’enfant qui sommeille en chacun de nous.Redécouvrez E.T. comme jamais auparavant : un ciné-concert magique où la musique de John Williams fait battre le cœur du chef-d’œuvre de Spielberg.

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

English :

Once upon a time, there was E.T., an endearing extraterrestrial who befriended Eliot, a little boy ready to do anything to protect him and help him find his family, far from the American authorities. Steven Spielberg?s cult film would not be the same without the sumptuous music of John Williams, whose symphonic melodies convey all the emotions of the story: fear, tenderness and wonder.

Relive all the magic of E.T. in an exceptional cine-concert: a symphony orchestra will perform the soundtrack live during the film?s screening. A rare opportunity to rediscover this mythical work in a new light, enveloped by the power of live music.

A timeless masterpiece, E.T. shocked generations, revealed Drew Barrymore and won numerous awards, including the Oscar for Best Score in 1983. Conducted by Ernst van Tiel, this ciné-concert promises a moment of pure emotion, capable of awakening the child in all of us.Rediscover E.T. as never before: a magical ciné-concert in which John Williams? music brings Spielberg?s masterpiece to life.

German :

Es war einmal E.T., ein liebenswerter Außerirdischer, der sich mit Eliot anfreundet, einem kleinen Jungen, der bereit ist, alles zu tun, um ihn zu beschützen und ihm zu helfen, seine Familie zu finden, weit weg von den amerikanischen Behörden. Dieser Kultfilm von Steven Spielberg wäre nicht derselbe ohne die großartige Musik von John Williams, dessen symphonische Melodien alle Emotionen der Geschichte widerspiegeln: Angst, Zärtlichkeit und Verwunderung.

Erleben Sie die Magie von E.T. in einem außergewöhnlichen Kinokonzert: Ein Symphonieorchester spielt den Soundtrack live während der Filmvorführung. Eine seltene Gelegenheit, dieses mythische Werk in einem neuen Licht zu sehen, umhüllt von der Kraft der Live-Musik.

E.T. ist ein zeitloses Meisterwerk, das Generationen bewegte, Drew Barrymore hervorbrachte und zahlreiche Auszeichnungen erhielt, darunter den Oscar für die beste Musik im Jahr 1983. Entdecken Sie E.T. wie nie zuvor: ein magisches Filmkonzert, in dem die Musik von John Williams das Herz von Spielbergs Meisterwerk höher schlagen lässt.

Italiano :

C’era una volta E.T., un simpatico extraterrestre che fece amicizia con Eliot, un ragazzino pronto a fare di tutto per proteggerlo e aiutarlo a ritrovare la sua famiglia, lontano dalle autorità americane. Il film cult di Steven Spielberg non sarebbe lo stesso senza la sontuosa musica di John Williams, le cui melodie sinfoniche trasmettono tutte le emozioni della storia: paura, tenerezza e meraviglia.

Rivivete tutta la magia di E.T. in un eccezionale cine-concerto: un’orchestra sinfonica eseguirà dal vivo la colonna sonora durante la proiezione del film. Un’occasione rara per riscoprire quest’opera leggendaria sotto una nuova luce, avvolti dalla potenza della musica dal vivo.

Capolavoro senza tempo, E.T. ha sconvolto intere generazioni, ha rivelato Drew Barrymore e ha vinto numerosi premi, tra cui l’Oscar per la migliore colonna sonora nel 1983. Diretto da Ernst van Tiel, questo film-concerto promette un momento di pura emozione, capace di risvegliare il bambino che è in ognuno di noi.Riscoprite E.T. come mai prima d’ora: un magico film-concerto in cui la musica di John Williams dà vita al capolavoro di Spielberg.

Espanol :

Érase una vez E.T., un entrañable extraterrestre que se hizo amigo de Eliot, un niño dispuesto a todo para protegerle y ayudarle a encontrar a su familia, lejos de las autoridades estadounidenses. La película de culto de Steven Spielberg no sería lo mismo sin la suntuosa música de John Williams, cuyas melodías sinfónicas transmiten todas las emociones de la historia: miedo, ternura y asombro.

Reviva toda la magia de E.T. en un cine-concierto excepcional: una orquesta sinfónica interpretará la banda sonora en directo durante la proyección de la película. Una ocasión única para redescubrir esta obra legendaria bajo una nueva luz, envueltos en la fuerza de la música en directo.

Obra maestra atemporal, E.T. conmocionó a varias generaciones, reveló a Drew Barrymore y ganó numerosos premios, entre ellos el Oscar a la mejor banda sonora en 1983. Dirigido por Ernst van Tiel, este cine-concierto promete un momento de pura emoción, capaz de despertar al niño que todos llevamos dentro.Redescubra E.T. como nunca antes: un cine-concierto mágico en el que la música de John Williams da vida a la obra maestra de Spielberg.

