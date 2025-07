E Viva L’organo Concert d’automne église du Château d’Oléron Le Château-d’Oléron

E Viva L’organo Concert d’automne église du Château d’Oléron Le Château-d’Oléron lundi 20 octobre 2025.

E Viva L’organo Concert d’automne

église du Château d’Oléron Rue Pierre Wiehn Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Début : Lundi 2025-10-20 17:00:00

fin : 2025-10-20 18:00:00

2025-10-20

Concert de musique classique organisé par l’association La Cabane à musique , dans le cadre de son festival E viva l’organo ! . Oeuvres pour orgue seul et pour orgue et voix.

église du Château d’Oléron Rue Pierre Wiehn Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 02 85 10 lcam@lacabaneamusique.fr

English : E Viva L’organo Autumn concert

Classical music concert organized by the association « La Cabane à Musique », as part of its « E viva l’organo! » festival. Works for solo organ and for organ and voice.

German : E Viva L’organo Herbstkonzert

Klassisches Musikkonzert, das von der Vereinigung « La Cabane à musique » im Rahmen ihres Festivals « E viva l’organo! » organisiert wird. Werke für Orgel solo und für Orgel und Gesang.

Italiano :

Concerto di musica classica organizzato dall’associazione « La Cabane à musique », nell’ambito del festival « E viva l’organo ». Opere per organo solo e per organo e voce.

Espanol : E Viva L’organo Concierto de otoño

Concierto de música clásica organizado por la asociación « La Cabane à musique », en el marco de su festival « E viva l’organo ». Obras para órgano solo y para órgano y voz.

