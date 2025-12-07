EABS + invité Brian JACKSON New Morning Paris

Le compagnon de route de Gill Scott Heron et co-auteurs de quasi tous ses tubes revisitera son catalogue en compagnie de EABS pour la 1ere fois en France.

Le collectif de jazz polonais EABS (Electro-Acoustic Beat Sessions), originaire de Wroclaw, poursuit son exploration du patrimoine du jazz polonais avec l’album « Reflections of Purple Sun », sorti en 2024 sur Astigmatic Records. Cette oeuvre rend hommage à « Purple Sun » du légendaire trompettiste Tomasz Stanko, tout en offrant une réinterprétation contemporaine, rythmique et audacieuse. Le disque a été enregistré dans l’appartement même de « Stanko », ajoutant une dimension spirituelle à l’hommage.

Composé de Marek Pedziwiatr (claviers, piano, voix), Jakub Kurek (trompette), Olaf Wegier (saxophone ténor), Pawel Stachowiak (basse), Marcin Rak (batterie) . Ensemble, ils fusionnent jazz, funk, hip-hop et textures électroniques.

Ce soir ils seront accompagnés par Brian Jackson au piano, à la voix et à la flute.

Dans le cadre du festival Jazzycolors

En partenariat avec l’Institut Polonais de Paris

Le groupe Polonais EABS en concert à Paris pour la 1ere fois au new Morning le 7 décembre 2025 avec en super guest Brian Jackson.

Le dimanche 07 décembre 2025

de 20h30 à 23h00

payant

26,93 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-07T21:30:00+01:00

fin : 2025-12-08T00:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-07T20:30:00+02:00_2025-12-07T23:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://dice.fm/event/py69gl-eabs-invit-brian-jackson-7th-dec-new-morning-paris-tickets