Eades SUPERSONIC Paris

EADES (22h30)

(Indie rock – Leeds, UK)

Eades, groupe à suivre selon NME, combine les valeurs créatives de Wilco, Sonic Youth et Sparklehorse, avec l’immédiateté de The Velvet Underground et The Clash. Eades a évolué au fil des années en tournant sans relâche au Royaume-Uni et en Europe, trouvant un équilibre parfait entre le rock indépendant et l’alternatif des années 90. Leur son compact, autoproduit, est cimenté par les changements de voix et le partenariat narratif entre Harry Jordan et Tom O’Reilly. Le récit du groupe s’est cristallisé en une carte de visite gagnante, à la fois épique et intime, capturant la turbulence émotionnelle liée à la recherche de sa place dans un monde en constante évolution.

https://eadesband.bandcamp.com/

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Samedi 28 Février 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Si vous êtes fan de… Sonic Youth, Wilco & The Velvet Underground

Le samedi 28 février 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-28T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-01T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-28T19:00:00+02:00_2026-02-28T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/3gSTLcOKa https://fb.me/e/3gSTLcOKa