Eagle-Eye Cherry Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard vendredi 10 octobre 2025.

Eagle-Eye Cherry

Vendredi 10 octobre 2025 à partir de 20h.

Début du concert à 20h30. Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-10-10 20:00:00

Concert « Eagle-Eye Cherry » à la Rotonde.

Eagle-Eye Cherry :

La carrière d’Eagle-Eye Cherry a décollé avec le succès Save Tonight , et continue d’évoluer en tant qu’artiste. Son sixième album studio, Back on Track , sorti en 2023, reflète les influences de ses idoles adolescentes et marque un retour confiant après avoir traversé des périodes de doute. Influencé par l’énergie de groupes comme The Clash et Talking Heads, Eagle-Eye a composé des chansons qui mêlent son son classique à des arrangements frais et des perspectives lyriques nouvelles. Il se prépare pour une tournée mondiale qui passera par la Salle de l’Etoile, impatient de retrouver ses fans.



Mathieu Des Longchamps (Première partie) :

Auteur-compositeur-interprète, il se révèle au grand public grâce à sa chanson Ça s’éclaircit devant , bande son du film publicitaire d’une campagne d’intermarché. Il revient avec un nouvel album très acoustique le vert et le bleu aux sonorités folk élégante et racée, qui révèle un ensemble de pensées et de réflexions profondes sur le temps, les rêves qu’on fait et auxquels on renonce, les autres et soi-même… .

Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 27 79

