PIERRE-EMMANUEL BARRÉ – PIERRE-EMMANUEL BARRE – Le Bataclan Paris
PIERRE-EMMANUEL BARRÉ – PIERRE-EMMANUEL BARRE – Le Bataclan Paris jeudi 11 décembre 2025.
PIERRE-EMMANUEL BARRÉ – PIERRE-EMMANUEL BARRE Début : 2025-12-11 à 20:00. Tarif : – euros.
« COME-BACK »Une pièce de Pierre-Emmanuel Barré(avec des effets visuels, des sons et tout ça hein !)2031. Ca y est : Pierre-Emmanuel Barré est has-been.Pour revenir sur le devant de la scène, il décide de créer un nouveau spectacle.Mais pour dire quoi ?Présenté par : LA PROD (2021-0007004 / 2021-007010)
Vous pouvez obtenir votre billet ici
Le Bataclan 50, BOULEVARD VOLTAIRE 75011 Paris 75