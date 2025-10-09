EAGLE-EYE CHERRY – L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR Perpignan

EAGLE-EYE CHERRY Début : 2025-10-09 à 20:30. Tarif : – euros.

VERYSHOW PRODUCTION PRÉSENTE : EAGLE-EYE CHERRYIssu d’une famille d’artistes confirmés entre Don, son père trompettiste, sa mère l’artiste Moki et sa sœur Neneh, Eagle Eye Cherry a vu sa carrière décoller dans les années 97 avec son tube Save Tonight.Après plusieurs albums, plusieurs succès tels que Are you still having fun ou encore Falling in love again, il part en tournée mondiale avec son 6éme album Back on Track. Influencé par l’énergie de groupes de son adolescence comme The Clash et Talking Heads, Eagle-Eye a créé des chansons qui mêlent son style classique à des arrangements contemporains et des perspectives lyriques renouvelées. Enthousiasme et gratitude sont au rendez-vous de cette nouvelle aventure.

L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR AVENUE GENERAL LECLERC 66000 Perpignan 66