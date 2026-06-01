EARL Guyon, EARL Guyon, Ferme Saint Robert, Épaux-Bézu

EARL Guyon Dimanche 7 juin, 10h00, 11h00 EARL Guyon, Ferme Saint Robert Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

EARL Guyon, Ferme Saint Robert 02400 Epaux-Bézu Épaux-Bézu 02400 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « thierry.guyon02@orange.fr »}]

Visite guidée de la ferme, lapin, volaille, cochon, mouton et miellerie / Dégustation

DR