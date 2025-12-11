Earthbound Théâtre du Bois de l’Aune Aix-en-Provence

Earthbound

Vendredi 23 janvier 2026 à partir de 20h30. Théâtre du Bois de l'Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Marta Cuscunà, vous embarque dans un futur possible, seule parmi une foule de créatures mécaniques, et fait l’hypothèse joueuse monstrueuse et poétique d’une espèce hybride à venir, à la fois animale humaine et mécanique.Familles

Marta Cuscunà manipule à vue ces chimères scéniques. Inspirée par l’essai Staying with the Trouble de la philosophe américaine Donna Haraway, la pièce délibérément provocatrice ouvre mille questions écologiques, humaines, politiques, philosophiques, féministes, et fait le portrait utopique d’une humanité qui doit s’associer, se combiner avec d’autres espèces et des machines pour sauver la planète.



À partir de 14 ans. .

Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 74 80

Marta Cuscunà takes you on a journey into a possible future, alone among a crowd of mechanical creatures, and puts forward the playful, monstrous, and poetic hypothesis of a hybrid species to come, both animal, human, and mechanical.

