Earthscape – Frédérique Aït-Touat / Zone Critique – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes samedi 14 février 2026.

Une déambulation dans les espaces cachés du Lieu Unique. Casque sur la tête, le public s’immerge dans une maison aux dimensions cosmiques. « Earthscape » est un spectacle sur nos manières d’habiter, expérimentées et observées en dehors de ce qui les dissimule habituellement : les murs de la maison, les rues des villes. Mis à nu, les gestes et relations qui font notre quotidien sont dévoilés dans leur simplicité et leur étrangeté. Le philosophe Emanuele Coccia et la metteuse en scène Frédérique Aït-Touati proposent une performance faite de récits et de paysages sonores, qui interrogent ce que nous croyons savoir et ce que signifie « habiter ». Une écriture collective par Emanuele Coccia, Frédérique Aït-Touati, Maya Boquet, Esther Denis, Duncan Evennou, Maxime Lévêque et Olivia RossAdaptation et mise en scène : Frédérique Aït-TouatiAvec Duncan Evennou, Maxime Lévêque, Olivia Ross Durée : 1h Spectacle debout. Représentations :vendredi 13 févier 2026 à 18hsamedi 14 février 2026 à 14h

Lieu Unique (le) Nantes

